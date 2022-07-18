СМИ сообщили, зачем Анастасия Заворотнюк обращалась к больном раком Иосифу Кобзону

Известная актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько лет пытается излечиться от онкологического заболевания. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» обращалась к певцу Иосифу Кобзону, когда узнала о своем диагнозе.
О разговоре Заворотнюк с Кобзоном рассказала вдова певца Нелли в программе «Ты не поверишь!». В тот момент артист уже был на грани жизни и смерти, а Заворотнюк пыталась у него узнать, как бороться с онкологией.
«Да, она обращалась, это не было связано с медициной, какие-то жизненные ситуации, которые Настя не могла сама решить. Иосиф помогал всем страждущим, и ей он тоже помог», — рассказала Нелли Кобзон.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна поборола коронавирусную инфекцию и вышла на связь с поклонниками, рассказав об успешном выздоровлении.