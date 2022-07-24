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СМИ сообщили, сколько зарабатывают выступающие в разгар курортного сезона артисты из России

СМИ сообщили, сколько зарабатывают выступающие в разгар курортного сезона артисты из России
Агентство «Москва» / Андрей Любимов

Часть российских звезд продолжает давать концерты и в разгар курортного сезона. Издание Teleprogamma.pro рассказала, сколько получают звезды шоу-бизнеса в это время.

Так, например, некоторые звезды эстрады, такие как Григорий Лепс, Баста и группа «Руки Вверх!», могут за один корпоратив получить от трех до пяти миллионов рублей.

Любовь Успенская и Леонид Агутин просят за частные мероприятия от двух до трех миллионов рублей. Стас Костюшкин и Клава Кока зарабатывают на таких вечеринках от 1,5 миллиона.

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