СМИ сообщили, сколько зарабатывают выступающие в разгар курортного сезона артисты из России

Часть российских звезд продолжает давать концерты и в разгар курортного сезона. Издание Teleprogamma.pro рассказала, сколько получают звезды шоу-бизнеса в это время.
Так, например, некоторые звезды эстрады, такие как Григорий Лепс, Баста и группа «Руки Вверх!», могут за один корпоратив получить от трех до пяти миллионов рублей.
Любовь Успенская и Леонид Агутин просят за частные мероприятия от двух до трех миллионов рублей. Стас Костюшкин и Клава Кока зарабатывают на таких вечеринках от 1,5 миллиона.