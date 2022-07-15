СМИ сообщили подробности трагедии на берегу Вятки, где утонули три студента

Трое жителей Республики Коми утонули в реке Вятке 13 июля. Журналисты выяснили подробности этой трагедии, передает информационный портал «Первоисточник».
Издание напоминает, что речь идет о студентах-сокурсниках, которые решили отдохнуть в Орловском районе Кировской, что в 18 километрах от райцентра. Добравшись до берега Вятки, молодые люди 2000 года рождения решили искупаться, сообщила местная полиция.
Как пояснили очевидцы — двое молодых людей, — в какой-то момент два парня начали тонуть. Очевидцы бросились на помощь вместе с третьим студентом, однако не преуспели. Более того, пытавшийся помочь товарищам молодой человек, тоже не смог спастись.
Тела погибших студентов до сих пор не обнаружены. Компетентные органы продолжают поисковые мероприятия, продвигаясь вниз по течению Вятки.