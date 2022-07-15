СМИ сообщили подробности трагедии на берегу Вятки, где утонули три студента

Как пояснили очевидцы — двое молодых людей, — в какой-то момент два парня начали тонуть. Очевидцы бросились на помощь вместе с третьим студентом, однако не преуспели. Более того, пытавшийся помочь товарищам молодой человек, тоже не смог спастись.