СМИ сообщили о тайных переговорах Максима Галкина и Андрея Данилко

Издание CT News сообщило, что, вероятнее всего, российский юморист Максим Галкин и украинский артист Андрей Данилко время от времени созваниваются.
По данным СМИ, Галкин не планирует прекращать общаться с Данилко, как это сделал музыкант Филипп Киркоров. Об этом рассказало известный музыкальный критик Алексей Остудин. По его словам, о чем именно был диалог знаменитостей, неизвестно, он остается в тайне.
«Скорее всего, Галкин более ответственен, чем Киркоров. Я не выясняю, о чем люди разговаривают. И чужих разговоров не могу пересказать», — рассказал критик.
Ранее «Народные Новости» писали, что журналист Денис Сорокин считает, что резкость высказываний комика Максима Галкина существенно снизится, так как на него повлияла сама Алла Пугачева.