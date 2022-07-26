СМИ сообщили о тайных переговорах Максима Галкина и Андрея Данилко

По данным СМИ, Галкин не планирует прекращать общаться с Данилко, как это сделал музыкант Филипп Киркоров. Об этом рассказало известный музыкальный критик Алексей Остудин. По его словам, о чем именно был диалог знаменитостей, неизвестно, он остается в тайне.