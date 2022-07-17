СМИ сообщили о скандале с участием Долиной на Международном фестивале в Витебске

На фестивале «Славянский базар» известная российская певица Лариса Долина провела концерт, посвященный 50-летию ее творческой карьеры. Вместе с ней спел и Руслан Алехно, провинившийся перед Долиной за кулисами до начала выступления.
Как напомнили авторы MK.RU, Алехно является членом жюри конкурса, а Лариса Долина — председателем жюри. Руслан опоздал на судейское совещания и попытался оправдаться, якобы он задержался, выбирая цветы для Долиной. Певица заявила, что уже забыла про опоздание, однако судя по ее интонации, было понятно, что Руслан Алехно изрядно разозлил Долину.
Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» проходит с 1992 года. Долина рассказала, что для нее это мероприятие всегда было родным, и она по-прежнему получает много радости, приезжая каждый год в Витебск.