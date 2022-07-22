СМИ сообщили, что в Херсонской области заблокировали Google, YouTube и Viber

В Херсонской области заблокировали поисковую систему Google. Это сделал по просьбе заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова. По его словам, также заблокированы сервисы YouTube и Viber.





Причиной блокировки названо «использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма».

Ранее сообщалось о блокировке Google в ДНР и ЛНР. Глава ДНР Денис Пушилин считает, что поисковая система пропагандирует «терроризм и насилие» по отношению к жителям Донбасса. А лидер ЛНР Леонид Пасечник заявил, что республика обойдётся без поисковой системы. К слову, пользователи из Донецкой области подтверждают факт блокировки, хотя через VPN всё работает.

Помимо этого, ранее Россия обвиняла Google в распространении запрещенных материалов и их неудалении с YouTube. В конце марта Роскомнадзор ограничил доступ к новостному агрегатору News.Google. В компании отметили, что блокировка присутствует, но не зависит от действий поискового гиганта.