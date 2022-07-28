СМИ сообщили, что Максим Галкин и Алла Пугачева хотят купить дом в Калифорнии

Супруги Максим Галкин и Алла Пугачева хотят приобрести особняк в США. Об этом рассказал политолог Евгений Зайцев, пишет «SOLENKA.INFO».
По словам Зайцева, звездная чета уже начала распродавать свою недвижимость в России. Он отметил, что замок в деревне Грязь уже давно выставлен на продажу за 700 млн рублей.
Ранее в Сети появились слухи, что артисты хотят оформить гражданство Кипра. Но Зайцев опроверг эту информация. По его мнению, Пугачева и Галкин планируют перебраться именно в Калифорнию.
Максим Галкин уехал из России вскоре после начала спецоперации на Украине. С ним страну покинули Пугачева и близнецы Лиза и Гарри. В Израиле, где звездная семья прожила несколько месяцев, семья не задержалась и уже в начале июля оказалась в Юрмале.