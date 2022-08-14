СМИ рассказали, сколько сотен миллионов рублей заработала компания Вайкуле в России

Латвийскую певицу Лайму Вайкуле могут привлечь к уголовной ответственности в России за неуплату налогов, сообщает портал «Абзац».
По информации СМИ, Лайму Вайкуле, которая вела на территории Российской Федерации концертную деятельность, а также бизнес, проверят на уплату налогов.
Известно, что певица в России владеет 50% компании «Лайма-люкс Рус». При этом, как сообщается, выручка фирмы в 2021 году составила 390 млн рублей, а прибыль всего 13 тыс. рублей.
Экономист Василий Колташов объяснил, что, если будет доказано, что Лайма Вайкуле пыталась уйти от уплаты налогов, то осудившей спецоперацию звезде грозит до трех лет лишения свободы по статье 198 УК РФ.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что продюсер Лавров заявил о необходимости избавить от Вайкуле российский шоу-бизнес.