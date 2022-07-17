СМИ рассказали, сколько Лайма Вайкуле зарабатывает на корпоративах

«Думаю, что она берет 40-50 тысяч евро. Она в целом не нуждается, у нее есть побочные бизнесы. Это плюс-минус та сумма, ради которой она готова куда-то полететь. Или не удивлюсь, если это общий знакомый Лаймы и Бони. Возможно, там есть человеческая составляющая, и просто попросили», — рассказал Иващенко в беседе с авторами BLITZ.center.