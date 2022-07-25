СМИ рассказали, откуда певица Аллегрова берет деньги на роскошную жизнь

Журналист Денис Сорокин рассказал, как певице Ирине Аллегровой удается жить, наслаждаясь материальными благами и роскошью, несмотря на то, что она уже давно ушла с большой сцены и осталась без доходов от выступлений.
Сорокин в интервью порталу Blitz.Center рассказал, что 70-детняя Аллегрова все еще зарабатывает приличные деньги, да так, что ее коллегам с расписанными по дням турами остается только завидовать.
Дело в том, что певица теперь выступает исключительно и только на корпоративах — Аллегрова как исполнительница пользуется большим спросом на такого вида выступления.