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СМИ рассказали, откуда певица Аллегрова берет деньги на роскошную жизнь

СМИ рассказали, откуда певица Аллегрова берет деньги на роскошную жизнь
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Журналист Денис Сорокин рассказал, как певице Ирине Аллегровой удается жить, наслаждаясь материальными благами и роскошью, несмотря на то, что она уже давно ушла с большой сцены и осталась без доходов от выступлений.

Сорокин в интервью порталу Blitz.Center рассказал, что 70-детняя Аллегрова все еще зарабатывает приличные деньги, да так, что ее коллегам с расписанными по дням турами остается только завидовать.

Дело в том, что певица теперь выступает исключительно и только на корпоративах — Аллегрова как исполнительница пользуется большим спросом на такого вида выступления.

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RusNewsToday24
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