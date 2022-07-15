СМИ рассказали об ошибке Ирины Винер, которая всплыла спустя много лет

Гимнастка Амина Зарипова в юности нуждалась в совете от Винер, но тренер была против ее отношений с певцом Алексеем Кортневым. Винер отметила, что рада тому факту, что молодая девушка не послушала ее и связала свою судьбу с исполнителем. Тогда своим советом она совершила ошибку, которая всплыла лишь много лет спустя.