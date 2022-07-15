СМИ рассказали об ошибке Ирины Винер, которая всплыла спустя много лет

Известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер в молодости могла оказать серьезное воздействие на личную жизнь своей подопечной, сообщает РИА Новости.
Гимнастка Амина Зарипова в юности нуждалась в совете от Винер, но тренер была против ее отношений с певцом Алексеем Кортневым. Винер отметила, что рада тому факту, что молодая девушка не послушала ее и связала свою судьбу с исполнителем. Тогда своим советом она совершила ошибку, которая всплыла лишь много лет спустя.
«Я не одобряла Кортнева, потому что он артист. Но она сказала — умираю, люблю. А теперь я его так “одобряю”, что он мой лучший зять», — заявила Ирина Винер-Усманова.
Главный тренер национальной команды по художественной гимнастике Ирина Винер и бизнесмен Алишер Усманов недавно официально расторгли свой 30-летний брак. Звездный тренер объяснила, почему развод никак не сможет сказаться на ее работе в гимнастике.