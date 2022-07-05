СМИ рассказали о жизни внебрачной дочери Макаревича в США

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, уехавший в Израиль после начала спецоперации, — многодетный отец. СМИ выяснили, как живет его первая внебрачная дочь Дана, много лет назад переехавшая в США, передает CTNews.
Как известно, всего у музыканта четверо детей от разных женщин. Его старшая дочь Дана появилась на свет в 1974 году, однако Макаревич узнал об этом лишь 20 лет спустя. Тогда молодая девушка уже мигрировала в США, где и решила рассказать отцу о себе.
Известно, что в Америке старшая дочь музыканта вышла замуж и родила трех детей. Вместе с супругом она ведет собственный бизнес по организации закупок и сопровождению сделок.
Несмотря на «20-летнюю» паузу в общении, отношения звездного отца и дочери наладились. Как признавался сам лидер «Машины времени», он навещает наследницу всякий раз, как приезжает в США на гастроли.
Ранее журналист Михаил Шахназаров обвинил Андрея Макаревича в заработках на критике России.