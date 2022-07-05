Новости0

СМИ рассказали о жизни внебрачной дочери Макаревича в США

СМИ рассказали о жизни внебрачной дочери Макаревича в США
Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, уехавший в Израиль после начала спецоперации, — многодетный отец. СМИ выяснили, как живет его первая внебрачная дочь Дана, много лет назад переехавшая в США, передает CTNews.

Как известно, всего у музыканта четверо детей от разных женщин. Его старшая дочь Дана появилась на свет в 1974 году, однако Макаревич узнал об этом лишь 20 лет спустя. Тогда молодая девушка уже мигрировала в США, где и решила рассказать отцу о себе.

Известно, что в Америке старшая дочь музыканта вышла замуж и родила трех детей. Вместе с супругом она ведет собственный бизнес по организации закупок и сопровождению сделок.

Несмотря на «20-летнюю» паузу в общении, отношения звездного отца и дочери наладились. Как признавался сам лидер «Машины времени», он навещает наследницу всякий раз, как приезжает в США на гастроли.

Ранее журналист Михаил Шахназаров обвинил Андрея Макаревича в заработках на критике России.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.