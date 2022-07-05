СМИ рассказали о жизни внебрачной дочери Макаревича в США

Как известно, всего у музыканта четверо детей от разных женщин. Его старшая дочь Дана появилась на свет в 1974 году, однако Макаревич узнал об этом лишь 20 лет спустя. Тогда молодая девушка уже мигрировала в США, где и решила рассказать отцу о себе.