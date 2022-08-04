СМИ рассказали о проклятье «Сватов», которое разрушает сериал изнутри

Российские «Сваты» стали одним из любимейших сериалов граждан стран СНГ. Однако не так давно в жизни проекта началась черная полоса, во время которой успешный многосерийный фильм начал тонуть в скандалах и неурядицах, а также во внутренних проблемах между актерами. На Ren.tv заявили, что «проклятие» «Сватов» связано с политикой и стоп-листами.
По информации источника, в съемочный процесс проекта вдруг неожиданно вмешалась политика. Дело в том, что накал российско-украинских отношений серьезно затруднил процесс создания новых эпизодов.
Вместе с этим, актеры начали часто ссориться на почве политических распрей. Кроме того, некоторые российские артисты оказались в украинском стоп-листе — в частности, звезда «Сватов» Федор Добронравов.
После же начала специальной военной операции вся ситуация усугубилась еще больше. В связи с чем, появились новости о том, что Добронравов вовсе передумал появляться в новом сезоне сериала.