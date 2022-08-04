СМИ рассказали о проклятье «Сватов», которое разрушает сериал изнутри

Российские «Сваты» стали одним из любимейших сериалов граждан стран СНГ. Однако не так давно в жизни проекта началась черная полоса, во время которой успешный многосерийный фильм начал тонуть в скандалах и неурядицах, а также во внутренних проблемах между актерами. На Ren.tv заявили, что «проклятие» «Сватов» связано с политикой и стоп-листами.