СМИ рассказали, на какие средства 84-летняя Эдита Пьеха нанимает помощниц

Известная певица Эдита Пьеха, давно не появляющаяся на публике, переживает проблемы со здоровьем. Кроме этого, у нее возникли трудности с финансами. Об этом рассказал ее внук Стас Пьеха, пишет «Комсомольская правда».
Певец заявил, что у легендарной бабушки практически не осталось накоплений или какого-либо имущества. Он уверен, что люди такого масштаба не должны ни в чем нуждаться в старости, когда выходят на пенсию.
Сама же Эдита Пьеха не считает себя нуждающейся. Пенсия 84-летней певицы, как пишет источник, составляет порядка 45 тысяч рублей (актерская и шахтерская пенсии). Она заявляет, что на эти деньги может себе позволить нанять домработницу.