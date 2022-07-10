СМИ рассказали, когда iPhone в России могут подорожать

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Осенью этого года устройства Apple, находящиеся в продаже в России, могут подорожать. Об этом заявил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Газетой.Ru». При этом те модели, что привезли на склады до начала действия санкций, это не затронет.





«По разным оценкам, товарные остатки флагманских моделей смартфонов, которые завозились в Россию еще до санкций, ритейлу хватит до сентября», — заявил специалист. А вот потом на рынок выйдут смартфоны, которые заводят по параллельному импорту, после этого «ситуация с ценами резко изменится».

Также Самойленко отметил, что сейчас покупатели стараются экономить, а ритейл сдерживает цены на «досанкционные» товары, чтобы не обрушить рынок. По его словам, iPhone 12 Pro на 128 ГБ можно найти за 80 тысяч рублей, а iPhone 13 Pro на те же 128 ГБ — за 100 тысяч. При этом эксперт не прогнозирует, насколько вырастут цены после исчерпания запасов.

При этом цены iPhone в рамках параллельного импорта выше уже сейчас.