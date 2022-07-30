СМИ рассказали, какой элитной недвижимостью в России владеет улетевший в Испанию Александр Ревва

Слухи о том, что юморист Александр Ревва покинул Россию, появились в Сети. Жена артиста опровергла все сплетни, а поклонники начали обсуждать имущество, которым владеет звезда, сообщает Teleprogramma.pro.
Оскар Кучера в своем Telegram-канале написал, что Ревва улетел в Испанию, но на отдых вместе с семьей.
Поклонники узнали, что юморист заработал огромное состояние. По данным издания «Комсомольская правда» у Реввы есть апартаменты в комплексе «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров. По данным СМИ, приблизительная стоимость квартиры составляет 140 миллионов рублей.
Помимо этого, у артиста имеется загородный дом на Новорижском шоссе, примерная стоимость которого оценивается в 250 миллионов рублей.