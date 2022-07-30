СМИ рассказали, какой элитной недвижимостью в России владеет улетевший в Испанию Александр Ревва

Поклонники узнали, что юморист заработал огромное состояние. По данным издания «Комсомольская правда» у Реввы есть апартаменты в комплексе «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров. По данным СМИ, приблизительная стоимость квартиры составляет 140 миллионов рублей.