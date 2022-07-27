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СМИ рассказали, какие российские фильмы и сериалы могут запретить после закона о ЛГБТ-пропаганде

СМИ рассказали, какие российские фильмы и сериалы могут запретить после закона о ЛГБТ-пропаганде
cottonbro: Pexels

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ-культуры с помощью кино, книг и СМИ может выйти в России в ближайшее время. СМИ составили список фильмов, которые могут попасть под санкции.

В «запретный список» могут войти картины «Два холма», молодежная драма «Шиза», сериал «Чики».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в России «формально до настоящего времени, отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката».

Авторы законопроекта называют отрицание семьи, как общественной ценности, пропаганду так называемого образа жизни «чайлдфри» и популяризацию ЛГБТ опасными для развития российского общества.

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