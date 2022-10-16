СМИ рассказали, как Пугачева «в два счета зарубила на корню» карьеру молодой певицы

Слухи о крутом нраве певицы Аллы Пугачевой не утихают по сей день. До сих пор в звездных кругах говорят о тех, артистах, кого Примадонна решала «возвысить или затоптать», передает издание «Киноафиша».
По данным СМИ, из-за решения Аллы Пугачевой в два счета на корню была зарублена карьера певицы Нино Шаншиашвили, более известной как Нуца.
Отмечается, что Пугачева заметила Нуцу в одном из ресторанов, в которых пела юная исполнительница. Тогда Примадонна попросила девушку спеть для нее. В качестве композиции Нуца выбрала хит Аллы Борисовны «Айсберг».
Но пение артистки не понравилась Пугачевой. Она отметила, что Нуца исполнила песню лучше нее, после чего заявила, что перекроет юной исполнительнице путь на сцену. Примадонна сдержала свое обещание — молодую певицу перестали приглашать во все заведения.