СМИ рассказали, как Пугачева «в два счета зарубила на корню» карьеру молодой певицы

Но пение артистки не понравилась Пугачевой. Она отметила, что Нуца исполнила песню лучше нее, после чего заявила, что перекроет юной исполнительнице путь на сцену. Примадонна сдержала свое обещание — молодую певицу перестали приглашать во все заведения.