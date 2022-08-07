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СМИ раскрыли причины вражды Румянцевой и Рыбникова во время съемок фильма «Девчата»

СМИ раскрыли причины вражды Румянцевой и Рыбникова во время съемок фильма «Девчата»
кадр из фильма “девчата”

Любимцы публики по фильму «Девчата» — Надежда Румянцева и Николай Рыбников — в реальной жизни испытывали друг к другу стойкую неприязнь, хотя на сцене им приходилось играть 0возлюбленных. Подробности о взаимоотношениях артистов сообщает портал BLITZ+.

Отмечается, что Рыбников хотел сниматься со своей супругой — Аллой Ларионовой. Но для нее в картине не нашлось. После этого, как сообщает издание, Рыбников стал негативно относиться к будущей партнерше в лице Румянцевой. Такая позиция актера была заметна в начале работы над фильмом — он смотрел на Румянцеву свысока, хотя режиссер ленты прислушивался к ее мнению.

Также известно, что актеры часто ссорились за кадром, поэтому порой им было сложно изображать возлюбленных. Из-за этого некоторые сцены приходилось переснимать. Со временем Рыбников понял, что к съемкам нужно подходить с точки зрения профессионализма, оставив в стороне личные переживания.

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RusNewsToday24
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