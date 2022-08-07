СМИ раскрыли причины вражды Румянцевой и Рыбникова во время съемок фильма «Девчата»

Отмечается, что Рыбников хотел сниматься со своей супругой — Аллой Ларионовой. Но для нее в картине не нашлось. После этого, как сообщает издание, Рыбников стал негативно относиться к будущей партнерше в лице Румянцевой. Такая позиция актера была заметна в начале работы над фильмом — он смотрел на Румянцеву свысока, хотя режиссер ленты прислушивался к ее мнению.