СМИ раскрыли причины вражды Румянцевой и Рыбникова во время съемок фильма «Девчата»

Любимцы публики по фильму «Девчата» — Надежда Румянцева и Николай Рыбников — в реальной жизни испытывали друг к другу стойкую неприязнь, хотя на сцене им приходилось играть 0возлюбленных. Подробности о взаимоотношениях артистов сообщает портал BLITZ+.
Отмечается, что Рыбников хотел сниматься со своей супругой — Аллой Ларионовой. Но для нее в картине не нашлось. После этого, как сообщает издание, Рыбников стал негативно относиться к будущей партнерше в лице Румянцевой. Такая позиция актера была заметна в начале работы над фильмом — он смотрел на Румянцеву свысока, хотя режиссер ленты прислушивался к ее мнению.
Также известно, что актеры часто ссорились за кадром, поэтому порой им было сложно изображать возлюбленных. Из-за этого некоторые сцены приходилось переснимать. Со временем Рыбников понял, что к съемкам нужно подходить с точки зрения профессионализма, оставив в стороне личные переживания.