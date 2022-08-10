СМИ раскрыли причину, зачем Пугачева на самом деле вернется в Россию

Певица Алла Пугачева вернется в Россию, чтобы решить вопросы с московской недвижимостью, а после и вовсе навсегда переедет в Израиль. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Примадонна призналась, что хочет вернуться в РФ. Ее фанаты обрадовались такой новости, но коллеги «по цеху» рассказали о реальных планах Пугачевой в стране.
«Видимо, семья тоже поедет на каникулы в Израиль, где все и воссоединятся. Есть пока неподтверждённые версии и о том, что, решив за осень вопросы с московской недвижимостью, Алла Борисовна уже зимой переберется на ПМЖ за границу – поближе к мужу», – сообщил изданию информированный источник.
Ранее о планах Пугачевой вернуться в Россию говорил композитор Раймонд Паулс.