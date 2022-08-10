СМИ раскрыли причину, зачем Пугачева на самом деле вернется в Россию

«Видимо, семья тоже поедет на каникулы в Израиль, где все и воссоединятся. Есть пока неподтверждённые версии и о том, что, решив за осень вопросы с московской недвижимостью, Алла Борисовна уже зимой переберется на ПМЖ за границу – поближе к мужу», – сообщил изданию информированный источник.