СМИ раскрыли обман с «увезенным в реанимацию» Галкиным

В последнее время появляется все больше фальшивых новостей о жизни раскритиковавшего спецоперацию на Украине Галкине. В очередной раз один анонимный Telegram-канал опубликован пост, в котором сообщалось, что в Латвии на супруга Примадонны было совершенно покушение, вследствие чего его доставили с серьезными травмами в реанимацию.