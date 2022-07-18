СМИ раскрыли обман с «увезенным в реанимацию» Галкиным

Анонимный Telegram-канал взбудоражил всех поклонников Максима Галкина, сообщив, что на юмориста было совершено покушение. Фейковая новость также содержала информацию о том, что покинувшего Россию шоумена якобы доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, передает «Царьград».
В последнее время появляется все больше фальшивых новостей о жизни раскритиковавшего спецоперацию на Украине Галкине. В очередной раз один анонимный Telegram-канал опубликован пост, в котором сообщалось, что в Латвии на супруга Примадонны было совершенно покушение, вследствие чего его доставили с серьезными травмами в реанимацию.
«Сообщение тиражируется со ссылкой для подписчиков на канала. Мы лишь добавим, что пост-обманку о покушении на Галкина посмотрели более 44 тысяч раз. То есть 44 тысячи человек попросту обмануты», — указал источник.
Обозреватели издания также подчеркнули, что в Сеть подобные фейки может вбрасывать сам Галкин, чтобы «подогреть» внимание к своей персоне.