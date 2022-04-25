СМИ раскрыли, что Британия и США обещали Швеции до вступления в НАТО

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Швеция получила от США и Британии «конкретные обещания» по гарантиям безопасности в период, когда Стокгольм принимает решение о вступлении в Североатлантический альянс.
«Швеция получила конкретные обещания от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО», — цитирует РИА Новости сообщения в шведской прессе.
Так, правительственный источник газеты Aftonbladet рассказал журналистам, что под обещаниями о гарантиях безопасности подразумевается сильная политическая поддержка со стороны стран НАТО, углубленные совместные учения, расширенное присутствие альянса в Балтийском море и усиление сотрудничества в области разведки.
Напомним, Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в НАТО, отказываясь от политического нейтралитета. Глава Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что военный блок будет рад видеть две североевропейские страны в своих рядах.