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    СМИ раскрыли, что Британия и США обещали Швеции до вступления в НАТО

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СМИ раскрыли, что Британия и США обещали Швеции до вступления в НАТО

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    pixabay.com

    Швеция получила от США и Британии «конкретные обещания» по гарантиям безопасности в период, когда Стокгольм принимает решение о вступлении в Североатлантический альянс.

    «Швеция получила конкретные обещания от Соединенного Королевства и Соединенных Штатов о защите во время процесса подачи заявления в НАТО», — цитирует РИА Новости сообщения в шведской прессе.

    Так, правительственный источник газеты Aftonbladet рассказал журналистам, что под обещаниями о гарантиях безопасности подразумевается сильная политическая поддержка со стороны стран НАТО, углубленные совместные учения, расширенное присутствие альянса в Балтийском море и усиление сотрудничества в области разведки.

    Напомним, Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в НАТО, отказываясь от политического нейтралитета. Глава Альянса Йенс Столтенберг отмечал, что военный блок будет рад видеть две североевропейские страны в своих рядах.

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