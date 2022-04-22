СМИ показали видео укрепрайона украинских нацбатов у города Счастье

«Мы находимся под городом Счастье. Это оставленные без боя позиции нацистов – военных преступников батальона «Айдар». Просто для примера (фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно), но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам», — пояснил он.