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    СМИ показали видео укрепрайона украинских нацбатов у города Счастье

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СМИ показали видео укрепрайона украинских нацбатов у города Счастье

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    Федеральное агентство новостей

    Журналисты на
    видео показали особенности укреплений украинских вооруженных и
    националистических батальонов, расположенных на освобожденных территориях
    Луганской Народной Республики. Как отметил корреспондент РИА Новости, эти комплексы
    активно строили в течение многих лет

    «Мы находимся под городом Счастье. Это оставленные без боя позиции нацистов – военных преступников батальона «Айдар». Просто для примера (фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно), но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам», — пояснил он.

    Масштабные
    укрепления лишний раз свидетельствовали. Что украинская сторона не отказывалась
    от планов по наступлению на ЛНР и ДНР.

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