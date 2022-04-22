СМИ показали видео укрепрайона украинских нацбатов у города Счастье

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Журналисты на
видео показали особенности укреплений украинских вооруженных и
националистических батальонов, расположенных на освобожденных территориях
Луганской Народной Республики. Как отметил корреспондент РИА Новости, эти комплексы
активно строили в течение многих лет
«Мы находимся под городом Счастье. Это оставленные без боя позиции нацистов – военных преступников батальона «Айдар». Просто для примера (фронт, конечно, здесь ушел очень далеко вперед и давно), но в качестве примера показать, что сейчас приходится штурмовать нашим войскам», — пояснил он.
Масштабные
укрепления лишний раз свидетельствовали. Что украинская сторона не отказывалась
от планов по наступлению на ЛНР и ДНР.
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