СМИ показали последствия обстрела ВСУ школы в Донецке

Журналисты РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой показаны последствия удара со стороны Украины по школе в Петровском районе Донецка.
Снаряд, выпущенный Украиной, выбил окна, разрушил потолок первого этажа — обломками завалило весь пол. Как уточнили журналисты, уничтожено так же перекрытие, кровля и наружная стена школы.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.