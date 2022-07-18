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СМИ показали последствия обстрела ВСУ школы в Донецке

СМИ показали последствия обстрела ВСУ школы в Донецке
Федеральное агентство новостей

Журналисты РИА Новости опубликовали видеозапись, на которой показаны последствия удара со стороны Украины по школе в Петровском районе Донецка.

Снаряд, выпущенный Украиной, выбил окна, разрушил потолок первого этажа — обломками завалило весь пол. Как уточнили журналисты, уничтожено так же перекрытие, кровля и наружная стена школы.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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