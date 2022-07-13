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СМИ озвучили гонорары вернувшегося в Россию Максима Леонидова

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Максим Леонидов открыто высказался с критикой насчет спецоперации по спасению Донбасса, оскорбив россиян и правительство страны, а после уехал в Израиль, где решил начать новую жизнь. Но в начале июля он вернулся на Родину, чтобы заработать деньги на корпоративах, передает «Комсомольская правда».

По информации источника, Леонидов резко изменил свою позицию в отношении российского правительства в начале июля. Тогда же он вернулся на Родину, чтобы дать несколько концертов и заработать денег.

Наряду с этим, появилась информация о том, что в России у артиста есть достаточно обеспеченные поклонники, которые на регулярной основе устраивают корпоративы с участием Леонидова. За каждое такое выступление музыкант может получать порядка 500 тысяч рублей.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шахназаров заявил о «тихом» возвращении Максима Леонидова в Россию.

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