СМИ озвучили гонорары вернувшегося в Россию Максима Леонидова

Музыкант Максим Леонидов открыто высказался с критикой насчет спецоперации по спасению Донбасса, оскорбив россиян и правительство страны, а после уехал в Израиль, где решил начать новую жизнь. Но в начале июля он вернулся на Родину, чтобы заработать деньги на корпоративах, передает «Комсомольская правда».
По информации источника, Леонидов резко изменил свою позицию в отношении российского правительства в начале июля. Тогда же он вернулся на Родину, чтобы дать несколько концертов и заработать денег.
Наряду с этим, появилась информация о том, что в России у артиста есть достаточно обеспеченные поклонники, которые на регулярной основе устраивают корпоративы с участием Леонидова. За каждое такое выступление музыкант может получать порядка 500 тысяч рублей.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Шахназаров заявил о «тихом» возвращении Максима Леонидова в Россию.