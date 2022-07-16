СМИ объяснили цель поездки Хаматовой в Израиль из Латвии

Актриса Чулпан Хаматова после критики по поводу проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса перебралась в Литву и даже обзавелась там недвижимостью и устроилась на работу. Однако актриса вновь шокировал поклонников новостью о новом путешествии.
Как рассказали авторы портала «Актуальные новости», Хаматова отправится в Израиль, где выступит с труппой латвийского театра и представит постановку «Орфей». Вероятно, актриса вернется в Ригу после завершения гастролей. Собирается ли Хаматова вернуться в РФ, пока не известно.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.