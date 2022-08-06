СМИ назвали самого неожиданного гостя на свадьбе Галкина и Пугачевой

Как рассказали авторы портала Teleprogramma.pro, Пугачева и Галкин сыграли свадьбу одном из московских ресторанов, который в тот момент тщательно охранялся. Окна даже обклеили фольгой, чтобы журналисты не смогли заснять гостей и молодоженов, однако пресса все же выяснила детали об одном из самых любопытных гостей на свадьбе.