СМИ назвали самого неожиданного гостя на свадьбе Галкина и Пугачевой

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин сыграли свадьбу спустя десять лет после знакомства — в 2011 году. К тому моменту Примадонна уже развелась с Филиппом Киркоровым и готова была вступить в новые отношения.
Как рассказали авторы портала Teleprogramma.pro, Пугачева и Галкин сыграли свадьбу одном из московских ресторанов, который в тот момент тщательно охранялся. Окна даже обклеили фольгой, чтобы журналисты не смогли заснять гостей и молодоженов, однако пресса все же выяснила детали об одном из самых любопытных гостей на свадьбе.
Так, самым неожиданным гостем оказался бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров. Считалось, что во время свадьбы он отдыхал в Майями и не получил приглашение, однако пропустить такое важное событие в жизни Примадонны он все же не смог.