СМИ назвали причину отказа Галкина от строительства вертолетной площадки на крыше замка

Пародист Максим Галкин хотел построить на крыше своего элитного замка вертолетную площадку, но был вынужден отказаться от этой идеи. Причиной тому стала архитектура здания, отмечает издание «Комсомольская правда».
Имение Галкина раскинулось на 1867 «квадратов» — при этом, как выяснилось раньше, по документам все имущество записано на шоумена, а не на его супругу Аллу Пугачеву.
Оказалось, что юморист хотел обустроить вертолетную площадку на крыше замка, но этой затее помешал один нюанс — башенка. В итоге Галкин решил не сносить башенку и отказаться от площадки для вертолетов.