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СМИ: Леонид Куравлев умер от тоски по умершей супруге

СМИ: Леонид Куравлев умер от тоски по умершей супруге
prt scr youtube.com | Студия Неофит

Знаменитый российский актер Леонид Куравлев завершил карьеру в кинематографе в 2009 году. К такому решению его подтолкнуло ухудшение здоровья его супруги Нины, передает «Экспресс газета».

Долгие годы Нина Куравлева страдала от проблем с сердцем. Артист нашел для жены лучших врачей, а также всегда находился рядом с ней. Но никакие меры не помогли, в 2012 году женщина ушла из жизни от осложнений после инфаркта.

Артисту было тяжело пережить смерть супруги, он попросил выгравировать на могильном камне жены свое имя. После трагедии Куравлев перестал сниматься в фильмах и общаться с прессой.

В начале 2022 года артист скончался в пансионате для пожилых людей. Причиной смерти послужили осложнения после пневмонии, однако близкие артиста уверены в том, что Куравлев умер от тоски по жене.

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