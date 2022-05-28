СМИ: Лайма Вайкуле проходит курс химиотерапии

Латвийская певица Лайма Вайкуле вновь борется с онкологическим заболеванием. Артистка уже находится в больнице на лечении.
Страшный диагноз знаменитости поставили в 80-х. Прогнозы врачей были не особо позитивными. Однако рак после упорной борьбы исполнительницы с недугом отступил. Вайкуле в разговоре с журналистами признавалась, что не верила в благополучный исход.
Певица на долгие годы забыла о болезни. Но недавно врачи сообщили ей тревожную новость: рак вернулся. Как указал Telegram-канал «НеМалахов», Вайкуле проходит курс химотерапии в США.
Сама артистка пока не комментирует появившуюся в СМИ информацию. Друзья и коллеги тоже хранят молчание.