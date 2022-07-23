СМИ: Иван Ургант отказался от последнего бизнеса в России

Шоумен Иван Ургант перестал выходить на связь с поклонниками, а также больше не появляется на телевидении. В настоящее время юморист занят решением рабочих вопросов, сообщает kp.ru
По данными СМИ, 21 июля телеведущий вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans. Отметим, что Ургант был совладельцем фирмы около шести лет.
Журналисты подчеркивают, что бизнес Урганта был очень прибыльным. Фирма является одним из самых крупных в РФ, ее доход составлял около 22 миллионов рублей. По информации издания, у Ивана Урганта больше не осталось бизнес-проектов в России.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным.
Среди таких артистов оказались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант, юморист Максим Галкин. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.