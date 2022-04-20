СМИ: Эван Макгрегор тайно женился на матери своего сына

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед

Западные СМИ сообщают, что Эван Макгрегор тайно женился на матери своего пятого ребенка, актрисе Мэри Элизабет Уинстед. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдера. Они влюблены больше, чем когда-либо, а рождение их первого ребенка в прошлом году только укрепило их связь, — говорится в сообщении.

Макрегор и Уинстед познакомились в 2016 году на съемках фильма “Фарго”, а в 2017 году начали встречаться. Из-за этого романа сразу два брака закончились разводом — Уинстед развелась с мужем Райли Стернсом, с которым прожила семь лет, а Макгрегор расстался с женой Евой Мавракис, которая была рядом с ним больше 20 лет. Официально поводом для расставания актера с женой называли непримиримые разногласия, однако поклонники и журналисты посчитали, что настоящей причиной развода стал роман Эвана Макгрегора и Мэри Элизабет Уинстед.

Летом прошлого года стало известно, что Макгрегор и Уинстед стали родителями — у пары родился сын. Беременность Мэри Элизабет пара держала в тайне, а о рождении брата рассказала дочь Макгрегора Клара. Для Мэри Элизабет сын стал первенцем, а для Макгрегора — пятым ребенком: у актера есть родные дочери Клара и Эстер и приемные Джамиян и Анук.