СМИ: Даня Милохин получает гражданство Казахстана. Его коллеги-тиктокеры признаются в любви зарубежным фанатам

Даня Милохин

Ряд СМИ со ссылкой на казахстанские телеграм-каналы сообщает, что Даня Милохин подал документы на получение местного гражданства и уже купил квартиру в Алма-Ате. Сам блогер эту информацию пока не комментировал.

Вся команда тик-ток дома Dream Team House, включая Милохина и продюсера Ярослава Андреева, перебралась в Казахстан около месяца назад. Как объяснил Андреев, работать в России стало невозможно после того, как там частично заблокировали TikTok.

Не успев переехать, Милохин спровоцировал общественный резонанс. Вместе с коллегой Аней Покров он принял участие в шоу, где просматривал клипы местных звезд. Многим жителям Казахстана показалась пренебрежительной манера, в которой Даня отзывался об их кумирах. В итоге Милохин принес извинения, заявив, что не хотел никого обидеть.

Между тем в телеграм-каналах завирусилось видео команды Dream Team, посвященное фанатам. В ролике тиктокеры признаются в любви поклонникам из США, Германии, Казахстана, Южной Кореи и многих других стран — однако России в этом списке не оказалось.

Ай, как некрасиво. Дримтим еще только гостит в Казахстане и прикидывает, как захватить этот маленький русскоязычный рынок, а российскую аудиторию уже вычеркнул из своих фанатов. Ту самую аудиторию, которая и сделала этих малолеток-тиктокеров звездами. Как быстро забывается хорошее,

— прокомментировал ситуацию телеграм-канал “Только никому”.