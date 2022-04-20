СМИ: Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за Брэда Питта

Анджелина Джоли

Американский таблоид TMZ сообщил, что Анджелина Джоли подала в суд на ФБР под вымышленным именем. Поводом для иска стал отказ ФБР предъявить обвинения ее бывшему мужу Брэду Питту после его ссоры с их сыном Мэддоксом в 2016 году.

Иск был подан от имени Джейн Доу, которая утверждала, что мужчина, который на тот момент был ее супругом, оскорблял ее и их детей и поднимал на них руку во время путешествия на частном самолете несколько лет назад. Вскоре обвинения были сняты без предварительного уведомления истца. Кроме того, она заявила, что ей не дали ознакомиться с делом.

Женщина, по словам адвоката, хотела сохранить анонимность ради безопасности своей семьи, и журналисты предаположили, что это может быть Джоли.

Известно, что в 2016 году Брэд Питт попал под следствие из-за ссоры с Мэддоксом во время перелета из Франции в США, во время которой он якобы ударил мальчика. Позже обвинения с актера были сняты — агенты ФБР и представители социальных служб посмотрели видеозаписи с борта самолета и пришли к выводу, что состава преступления нет.

Через несколько дней после инцидента в самолете Анджелина Джоли подала на развод с Питтом и потребовала полной опеки над их детьми. Бракоразводный процесс растянулся на несколько лет: супруги официально развелись только в 2019 году. К решению относительно опеки над детьми Джоли и Питт пока не пришли. Хотя Питт имеет право видеться с детьми, отношения остались натянутыми, а сын Мэддокс, который свидетельствовал против отца, перестал с ним общаться.