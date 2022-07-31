SMH: самый мощный ответ России на санкции Запада может навсегда расколоть экономику ЕС

Серия жестких санкционных мер вынудила Россию нанести мощнейший удар по Западу. Об этом сообщил обозреватель австрийского издания The Sydney Morning Herald (SMH) Стивен Бартоломеуш, передает «ПолитРоссия».
Западный журналист напомнил, что за последние месяцы руководители западных стран ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций. Однако данные ограничительные меры вернулись Европе бумерангом. В данной ситуации Бартоломеуш обратил особое внимание на проблему с газопроводом «Северный поток».
Так, в середине июня «Газпром» сократил прокачку энергоносителей до 40% от полноценной мощности по причине задержки возвращения из ремонта турбины Siemens.
После проведения запланированных технических работ Канада, где проходил ремонт турбины, отказалась отдавать Москве газоперекачивающий агрегат (ГПА) из-за антироссийских санкций.
Однако под давлением немецких властей канадское руководство все же отправить ГПА в ФРГ. Но сейчас Германия начала медлить с дальнейшей транспортировкой.
Вся ситуация привела к тому, что в распоряжении оператора «Северного потока» есть пока что одна работоспособная турбина вместо необходимых пяти. Все это заставило «Газпром» сделать громкое заявление, которого ранее опасались европейцы — о снижении прокачки до 20%.
Именно это решение Кремля, по мнению обозревателя австрийского издания, стало самым мощным ответом РФ в начатой коллективным Западом экономической войне.
«Энергетика и газ, в частности, – это самый мощный ответ России на жесткие финансовые и экономические санкции Запада», – уточнил Бартоломеуш.
Аналитик уверен, что значительное снижение поставок может привести Европу к серьезному ущербу в экономике, а также посеять раскол между союзными странами.
«Новости о том, что российские поставки будут ограничены 20 процентами мощности, привели к резкому росту цен на газ в Европе на этой неделе, причем во вторник цена подскочила на 20 процентов. Европейские цены на газ сейчас более чем в 10 раз превышают средние показатели предыдущего десятилетия», — сказано в материале SMH.
В заключение обозреватель заявил, что экономики определенных европейских стран уже стоят на пороге рецессии. В случае же полного прекращения поставок голубого топлива России ВВП ЕС сократится на 1,5%, а власти Европы будут вынуждены делать нелегкий выбор между домохозяйствами и промышленностью. Ведь, по мнению Бартоломеуша, всего один скачок цен, может лишить рентабельности основные европейские отрасли.