SMH: самый мощный ответ России на санкции Запада может навсегда расколоть экономику ЕС

«Новости о том, что российские поставки будут ограничены 20 процентами мощности, привели к резкому росту цен на газ в Европе на этой неделе, причем во вторник цена подскочила на 20 процентов. Европейские цены на газ сейчас более чем в 10 раз превышают средние показатели предыдущего десятилетия», — сказано в материале SMH.