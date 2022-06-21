Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло в Тамбовской области

Авария, в результате которой погибло два человека, произошла в субботу, 18 июня, в 21:40 на автотрассе Сатинка-Сампур в Тамбовской области.
Как пишет издание «Питерские заметки», 31-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на 60-летнего велосипедиста. Из-за столкновения машина влетела в опору линии электропередач, находящуюся под напряжением. В итоге велосипедист и водитель иномарки от полученных травм погибли на месте.
Кроме того, автомобиль повредил опору ЛЭП и часть жителей Сампурского района временно остались без электричества. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства трагедии, проинформировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.