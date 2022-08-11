Смертельная авария произошла в Вязниках

Во Владимирской области, в Вязниках, на перекрестке улиц Удобная и Железнодорожная с трассой М7 произошло столкновение фуры и легкового автомобиля «Ниссан». За рулем легкового авто была 64-летняя женщина, скончавшаяся на месте.
За рулем фуры был 37-летний мужчина, по данным УМВД по Владимирской области, он не нарушал ПДД, а женщина не пропустила его при выезде с Железнодорожной улицы, сообщают «Владимирские ведомости». Ведется проверка, работал ли светофор на перекрестке.
Перекресток давно считается проблемным из-за частых ДТП и требует немедленного реагирования со стороны дорожных служб, высказался на своей странице в социальной ети депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин.