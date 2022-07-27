Смерть водителя за рулем внедорожника привела к ДТП со скутеристом под Волгоградом

По данным ведомства, 55-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо и скончался за рулем машины «Лада Нива». Оставшись без управления, автомобиль выехал на противоположенную обочину и врезался в остановившийся скутер. В результате 61-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения и обратился в больницу.