Смерть водителя за рулем внедорожника привела к ДТП со скутеристом под Волгоградом

Внедорожник с умершим за рулем водителем врезался в скутериста в Киквидзенском районе Волгоградской области. Дорожное происшествие случилось на улице Ленинской в хуторе Калиновский, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным ведомства, 55-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо и скончался за рулем машины «Лада Нива». Оставшись без управления, автомобиль выехал на противоположенную обочину и врезался в остановившийся скутер. В результате 61-летний водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения и обратился в больницу.
Сейчас правоохранители и эксперты выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверочных действий будет принято процессуальное решение.
Ранее 42-леиний мужчина умер за рулем иномарки и врезался в другой автомобиль на севере Москвы, передавало издание РИАМО.