Смерть Шатунова напомнила журналистке Жигаловой уход из жизни Тома Хаоса

Журналистка и блогер Алена Жигалова сравнила внезапный уход из жизни солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова со смертью фронтмена «Отпетых мошенников» Тома Хаоса.
Жигалова напомнила, что еще при жизни Хаос судился с бывшим коллегой по группе Сергеем Амораловым.
«И все они делили песни, названия группы и вот все к чему это привело – человека нет, он свел счеты с жизнью», – заявила Жигалова в рамках нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Аналогичная ситуация происходила и с Юрием Шатуновым – певец участвовал в бесконечных судебных разбирательствах с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным. По мнению журналистки, Шатунова погубил продолжительный стресс от выматывающих судебных разбирательств.
Напомним, исполнитель хита «Седая ночь» ушел из жизни 23 июня. Незадолго до трагедии певец пожаловался на боли в сердце. Медики диагностировали у Шатунова обширный инфаркт.