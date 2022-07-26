Смелый мужчина достал тонущего котенка из Невы в Петербурге

Прохожий не смог пройти мимо попавшего в беду питомца, и он спустился по стене набережной, чтобы помочь пушистому выбраться. Мужчина опустил кроссовок к воде, чтобы котенок смог за него зацепиться, но малыш выбился из сил и не смог этого сделать. Тогда петербуржец самостоятельно вытащил животное на берег.