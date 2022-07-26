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Смелый мужчина достал тонущего котенка из Невы в Петербурге

Смелый мужчина достал тонущего котенка из Невы в Петербурге
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко дачи, нева

Мужчина пришел на помощь котенку, который едва не утонул в Неве.

Инцидент произошел на Университетской набережной. По словам очевидцев, со стороны водоема раздалось громкое мяуканье. Оказалось, что в воде оказался маленький котенок. Он барахтался, пытаясь заползти на камни.

Прохожий не смог пройти мимо попавшего в беду питомца, и он спустился по стене набережной, чтобы помочь пушистому выбраться. Мужчина опустил кроссовок к воде, чтобы котенок смог за него зацепиться, но малыш выбился из сил и не смог этого сделать. Тогда петербуржец самостоятельно вытащил животное на берег.

котенок нева петербург
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RusNewsToday24
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