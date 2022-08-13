«Смелый и решительный»: майор Андрей Савельев спас личный состав зенитного дивизиона от артобстрела ВСУ

Издание «Народные Новости» продолжает знакомить читателей с именами и подвигами героев, которые при выполнении поставленных боевых задач в ходе спецоперации России по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик проявили профессиональный опыт, характер, мужество и отвагу.
Зенитный дивизион под командованием майора Андрея Савельева выполнял задачи по прикрытию группировки российских войск от авиационных ударов. ВСУ, пытаясь уничтожить российские средства ПРО, подвергли позиции дивизиона майора Савельева артиллерийскому обстрелу с применением БПЛА.
Во время боя с украинскими вооруженными формированиями Савельев осуществил вывод своего дивизиона из-под обстрела на запасную позицию, благодаря чему удалось избежать потерь среди личного состава, вооружения и военной техники.
«Благодаря смелости и решительности майора Савельева и профессионализму его подчиненных все воздушные цели в зоне ответственности были уничтожены», — отметили в Минобороны России.
Пользователи Сети восхитились мужеством и решительными действиями майора Андрея Савельева и военнослужащими армии РФ, оставив множество комментариев под публикацией российского министерства обороны с пожеланиями скорейшей победы.
«Смелый и решительный майор Андрей Савельев! Спасибо вам! Здоровья вам всем! Берегите друг друга!»;
«Вы наши Герои!!! Гордимся вами!!! Спасибо за мужество и отвагу!!! Наши сердца с вами!!! Берегите себя!!! Ждем вас с победой!!! Молимся за вас!!!!»;
«Военные таланты нам очень нужны! Спасибо, Андрей, за профессионализм, находчивость и храбрость! С такими прекрасными качествами характера безусловно добьемся цели и заживем мирной жизнью! Удачи и скорой победы!»;
«Спасибо, герой, мужества и отваги нашим ребятам не занимать! Молимся за Вас вместе с вашими мамами», — прокомментировали россияне.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.