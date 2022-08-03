Смелое решение. Geely перенесла в реальный автомобиль Geely Atlas L необычный дизайн концепта Vision Starburst

Салон кроссовера Geely Atlas L нового поколения показали на официальном изображении. Он оказался очень близок к концепт-кару Vision Starburst.



Vision Starburst

В салоне в глаза бросаются двухспицевый руль необычной формы, вертикально ориентированный экран центральной консоли и крупная приборная панель. Размеры приборной панели будут обычными, но её окружают светодиодные элементы, которые продлеваются на дверных картах. На центральному тоннеле Atlas L виден новый рычаг коробки передач.

Между салонами серийного Atlas L и концепта Vision Starburst есть и отличия. Дизайнеры Geely решили убрать элементы подсветки салона с верхней части торпедо. Но в целом Geely практически целиком перенесла необычный дизайн интерьера в серийную модель.

Geely Atlas L

Geely Atlas L будет построен на обновлённой архитектуре CMA 1.5. Габариты Atlas L составят 4670 х 1900 х 1705 мм. Колёсная база Atlas L составит 2777 мм, это на 107 мм больше, чем у предыдущего поколения. Бензиновые версии будут оснащаться турбированными моторами объёмом 1,5 и 2 литра. Также будет доступна и гибридная система Leishen.

Официальная презентация Geely Atlas нового поколения пройдёт уже 5 августа. Вчера мы публиковали живые фото новинки.