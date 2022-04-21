Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию

«Это я в

2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне,

и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ

на 50 лет», —

написала артистка в соцсетях, опубликовав фото, где с помощью фильтров состарила

свое лицо.