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    Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию

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    prt scr youtube.com/Антон Птушкин

    Журналисты
    опубликовали перечень фамилий украинских звезд, которым, предположительно,
    запретят въезд в Россию на длительный срок. Большинство артистов, попавших в черный
    список, отреагировали на эту новость с иронией, сделав вид, что им все равно.

    Как сообщили
    «Известия», в список вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий
    Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков
    («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана
    Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, актриса Мила
    Савицкая и другие. Издание утверждает, что перечисленным лицам запретят въезд в
    Россию на срок 50 лет.

    Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию
    prt scr youtube.com/Зе Интервьюер

    Несмотря на
    неофициальный статус опубликованного списка (органы российской власти пока не подтвердили
    его подлинность), украинские селебрити активно комментируют свой вероятный
    правовой статус в РФ. Так, телеведущий Андрей Бедняков, знакомый российским
    телезрителям по работе в тревел-шоу «Орел и Решка» отнесся к списку крайне
    иронично.

    «Мне влепили
    запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!» — посмеялся Андрей Бедняков.

    Аналогичную
    реакцию на присутствие в «списке 31» продемонстрировала и звезда трилогии «Последний
    богатырь» актриса Мила Сивацкая.

    «Это я в
    2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне,
    и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ
    на 50 лет», —
    написала артистка в соцсетях, опубликовав фото, где с помощью фильтров состарила
    свое лицо.

    Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию
    Vk.com/Алексей Потапенко

    Новый статус
    прокомментировал и певец Алексей Потапенко (он же Потап), который связан узами
    брака с другим членом списка — Настей Каменских. По словам исполнителя, полвека — слишком маленький срок для этой «запрещенной
    четы».

    «Наша с
    Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по
    200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — не скрывает сарказма певец.

    Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию
    prt scr youtube.com/GQ Russia

    Поупражнялись
    в остроумии и другие «нежелательные» в России звезды с украинскими паспортами.
    Видеоблогер, и экс-телеведущий «Орла и решки» Антон Птушкин в шутку заявил, что
    не поедет снимать очередной выпуск в Поволжье. Евгений Мильковский из группы
    «Нервы», отметил, что считает попадание в список «медалькой за отвагу»,
    подчеркнув, что испытал радость.

    «Короче,
    выпуска про Поволжье не будет», — констатировал Птушкин в соцсетях.

    «Я и не
    собирался, но все равно приятно», — поделился впечатлениями Мильковский.

    Стоит отметить,
    что большинство украинских звезд, попавших в список, вели активную творческую деятельность
    на территории России — давали концерты, записывали ролики для русскоязычной аудитории,
    снимались в российском кино и так далее. Нет сомнений, что, лишившись
    возможности попасть в страну, они потеряют значительную часть дохода. Как
    отмечают психологи, в большинстве случаев за сарказмом люди прячут обиду.

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