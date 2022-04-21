Смех сквозь слезы: как украинские звезды отреагировали на запрет въезда в Россию

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Журналисты
опубликовали перечень фамилий украинских звезд, которым, предположительно,
запретят въезд в Россию на длительный срок. Большинство артистов, попавших в черный
список, отреагировали на эту новость с иронией, сделав вид, что им все равно.
Как сообщили
«Известия», в список вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий
Комаров («Мир Наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков
(«Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана
Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, актриса Мила
Савицкая и другие. Издание утверждает, что перечисленным лицам запретят въезд в
Россию на срок 50 лет.
Несмотря на
неофициальный статус опубликованного списка (органы российской власти пока не подтвердили
его подлинность), украинские селебрити активно комментируют свой вероятный
правовой статус в РФ. Так, телеведущий Андрей Бедняков, знакомый российским
телезрителям по работе в тревел-шоу «Орел и Решка» отнесся к списку крайне
иронично.
«Мне влепили
запрет на въезд в Россию на 50 лет… А я так хотел в Воронеж на лето!» — посмеялся Андрей Бедняков.
Аналогичную
реакцию на присутствие в «списке 31» продемонстрировала и звезда трилогии «Последний
богатырь» актриса Мила Сивацкая.
«Это я в
2072 году на съемках продолжения «Гранда». Такая: «Наконец-то, впустили». Мне,
и еще 30 очень талантливым и крутым артистам запретили въезд на территорию РФ
на 50 лет», —
написала артистка в соцсетях, опубликовав фото, где с помощью фильтров состарила
свое лицо.
Новый статус
прокомментировал и певец Алексей Потапенко (он же Потап), который связан узами
брака с другим членом списка — Настей Каменских. По словам исполнителя, полвека — слишком маленький срок для этой «запрещенной
четы».
«Наша с
Настей реакция на запрет въезда в Россию на 50 лет. Чего так мало! Требую по
200 каждому! Гордость быть в этом списке!» — не скрывает сарказма певец.
Поупражнялись
в остроумии и другие «нежелательные» в России звезды с украинскими паспортами.
Видеоблогер, и экс-телеведущий «Орла и решки» Антон Птушкин в шутку заявил, что
не поедет снимать очередной выпуск в Поволжье. Евгений Мильковский из группы
«Нервы», отметил, что считает попадание в список «медалькой за отвагу»,
подчеркнув, что испытал радость.
«Короче,
выпуска про Поволжье не будет», — констатировал Птушкин в соцсетях.
«Я и не
собирался, но все равно приятно», — поделился впечатлениями Мильковский.
Стоит отметить,
что большинство украинских звезд, попавших в список, вели активную творческую деятельность
на территории России — давали концерты, записывали ролики для русскоязычной аудитории,
снимались в российском кино и так далее. Нет сомнений, что, лишившись
возможности попасть в страну, они потеряют значительную часть дохода. Как
отмечают психологи, в большинстве случаев за сарказмом люди прячут обиду.