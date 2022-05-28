Смартфоны с Android научатся отслеживать храп. Google уже работает над такой функцией

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Компания Google тестирует функцию для Android, которая будет ответственна за обнаружение храпа и кашля.





На этой неделе Google Health Studies выпустила новую версию, чтобы поддержать запуск нового исследования. В этом обновлении в том числе есть исследование «Sleep Audio Collection», доступное только для сотрудников Google.

Чтобы принять участие в этом исследовании, вы должны быть штатным сотрудником Google и иметь телефон Android. Условия окружающей среды, необходимые для этого исследования, заключаются в том, чтобы в одной комнате было не более одного спящего взрослого, который не работает на компанию-конкурента.

Google объясняет, что её команда Health Sensing активно работает над внедрением расширенного набора сенсорных возможностей и алгоритмов на устройства Android с целью предоставления пользователям значимой информации об их сне.

Эти алгоритмы обнаружения кашля и храпа в итоге превратятся в функцию прикроватного мониторинга на устройствах Android, которая будет работать с сохранением конфиденциальности на устройстве для ночного мониторинга кашля и храпа.

К слову, можно вспомнить о подобной функции Snore & Noise Detect, которую обнаружили в коде ПО Fitbit. Вполне возможно, это одна и та же функция, над которой работает одна команда, просто в случае Fitbit она будет доступна на часах, а по итогу Google сделает её частью Android.