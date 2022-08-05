Смартфоны прекращают покупать, склады переполнены. Samsung сокращает производство из-за глобального падения спроса

Ведущий мировой производитель смартфонов Samsung сократил производство своих устройств на крупном заводе во Вьетнаме из-за глобального падения потребительского спроса.

В качестве источников Reuters выступили сотрудники южнокорейской компании. глобального падения. Сокращение производства происходит по мере того, как розничные торговцы и склады сталкиваются с растущими товарными запасами.

Согласно информации Reuters, американские склады заполнены, а крупные розничные продавцы в Соединенных Штатах предупредили о замедлении продаж, учитывая, что покупатели не тратят столько, сколько они тратили до и во время ранней стадии пандемии.





Один из сотрудников завода сказал Reuters: «Мы собираемся работать всего три дня в неделю, некоторые линии переходят на четырехдневную рабочую неделю вместо шести, и, конечно же, теперь не требуется сверхурочная работа».

Больше всего пострадал производственный завод в северной провинции Вьетнама Тай Нгуен. Это одна из двух мобильных производственных баз в стране, где Samsung производит половину своих смартфонов.

При этом южнокорейский гигант с оптимизмом смотрит на спрос на смартфоны во второй половине года, поскольку в свежем отчёте Samsung заявила, что перебои с поставками в основном устранены и что спрос либо останется на прежнем уровне, либо увидит однозначный рост.