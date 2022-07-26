Смартфоны iPhone 14 Pro/Pro Max окажутся мощнее в играх

В сети появились новые данные о будущем процессоре A16 Bionic для iPhone 14 Pro/Pro Max. Утверждается, что новинка получит мощный графический ускоритель, который будет до 30% быстрее по сравнению с A15 Bionic. Это сделает топовые смартфоны будущей линейки намного лучше в видеоиграх.





Точных его спецификаций пока нет, однако утверждается, что SoC нового поколения окажется быстрее и эффективнее, чем нынешние модели. Процессорная часть A16 получит 6 ядер — 2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных. Новая система-на-чипе будет производиться по 4-нанометровому техпроцессу TSMC и получит более 20 миллиардов транзисторов.

Также A16 Bionic будет работать в паре с более быстрой памятью LPDDR5x, которая потребляет меньше энергии, что должно улучшить показатели эффективности iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, несмотря на наличие более мощного чипа.

При этом базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Max будут использовать старую оперативную память типа LPDDR4x. Также в них обещано использование разогнанной версии A15 Bionic с 5-ядерной графической подсистемой. У нынешних моделей iPhone 13 есть всего 4 графических ядра.

Ранее сообщалось, что только у моделей Pro/Pro Max будет по 6ГБ ОЗУ.