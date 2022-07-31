Смартфонам Redmi исполнилось 9 лет

Сегодня важный день для бренда Redmi: ровно 9 лет назад, 31 июля 2013 года, появился первый смартфон Redmi – Redmi 1. Эту дату сегодня в своих аккаунтах в социальной сети Weibo отметил и глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun), и глава Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing).





Они придались ностальгии и вспомнили параметры первого Redmi. Он получил экран IPS с диагональю 4,7 дюйма, SoC MediaTek MT6589T c четырехъядерным CPU, 8-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 2000 мАч и Android 4.2.2 Jellybean с интерфейсом MIUI 5. Выпуск Redmi 1 сопровождался слоганом «Всегда верь в лучшее, и оно случится», который и поныне используется брендом.

И хотя по нынешним временам параметры Redmi 1 кажутся древностью, смартфон оказался очень популярным – было продано 44,6 миллионов устройств. В компании Redmi 1 называют «настоящим национальным телефоном».