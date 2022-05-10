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    Смартфон с экраном на основе электронных чернил. Hisense A9 будет представлен 11 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Смартфон с экраном на основе электронных чернил. Hisense A9 будет представлен 11 мая

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    Компания Hisense, похоже, является единственной, кто из года в год продолжает выпускать смартфоны с экранами E Ink. И 11 мая она представит новую модель A9.


    Судя по всему, A9 будет оснащён только панелью с электронными чернилами, но это будет достаточно большой экран диагональю 6,7 дюйма с плотностью 300 пикселей на дюйм.  

    Также известно, что в основе будет лежать SoC Unisoc T610, смартфон будет располагать 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Кроме того, источник говорит об Android 10 и оболочке Touch OS. Данных о цене и других параметрах пока нет. 

    Напомним, в прошлом году у Hisense вышла модель A7, которая также оснащена исключительно экраном E Ink, причём цветным.  

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