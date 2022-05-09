Смартфон Realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition поступил в продажу в Китае

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Смартфон Realme Q5 Pro Time Agent Gift Box Limited Edition поступает в продажу в Китае по цене около 345 долларов. Ранее в стране были выпущены смартфоны Realme Q5 Pro, Q5i и Q5.

Gift Box Edition поставляется в специально разработанной коробке с несколькими аксессуарами, включая чехол для телефона с персонажами аниме Time Agent. У телефона такой же дизайн задней панели, как и у обычной модели, с квадратным узором желтого цвета.





Realme Q5 Pro оснащен 6,62-дюймовым экраном AMOLED E4 с вырезом в верхнем левом углу. Экран имеет разрешение Full HD+, поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет яркость 1300 кд/м2. Смартфон построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 5 ГБ виртуальной памяти и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1.

На задней панели находится тройная камера, которая включает в себя датчики изображения разрешением 64, 8 и 2 Мп. Спереди располагается16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Realme Q5 Pro работает под управлением операционной системы Android 12 с собственным пользовательским интерфейсом Realme UI 3.0. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.