Смартфон Realme 9i появился в России с выгодными предложениями

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Компания Realme, самый быстрорастущий бренд смартфонов в мире, сообщила о начале продаж нового смартфона Realme 9i, а также о специальном предложении для первых покупателей.

С 27 июня и до конца июля в МегаФон пройдет акция: комплект из смартфона Realme 9i и наушников Realme Buds Air 2 можно будет купить всего за 19 990 руб. В подарок пользователи получат также 600 руб. на услуги связи.

Realme 9i оснащён однокристальной системой Snapdragon 680, 6,6-дюймовым экраном с частотой 90 Гц, емким аккумулятором на 5 000 мА•ч с возможностью быстрой зарядки Dart Charge мощностью 33 Вт (аккумулятор заряжается с 0 до 100% за 70 минут) и тройной 50-мегапиксельной AI-камерой.





Realme предлагает технологию Dynamic RAM Expansion (DRE), которая помогает компенсировать нехватку оперативной памяти путем преобразования в нее физической памяти встроенного носителя. С технологией DRE оперативную память Realme 9i можно расширить на 3 ГБ – с 4 до 7 ГБ.

Также смартфон получил необычный дизайн: текстура на задней панели при абсолютной гладкости кажется ребристой.

Модель уже доступна в магазинах МегаФон и Связной в версии 4+128 Гб.